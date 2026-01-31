Arrestata una quinta persona per l’omicidio di Mohamed Elsayed, il 21enne ucciso a coltellate ad Abbiategrasso

I carabinieri di Abbiategrasso hanno eseguito l'ordinanza cautelare della custodia in carcere emessa dal gip di Pavia nei confronti di un 22enne di Abbiategrasso, ritenuto responsabile, insieme ad altre quattro persone – già arrestate nei mesi scorsi – dell'omicidio di Ahmed Mohamed Elsayed Aly Elsharkawy, il ragazzo di 21 anni ucciso a coltellate la notte del 19 aprile 2025 ad Abbiategrasso. Il giovane rimase vittima di una violentissima aggressione negli androni esterni di un condominio nel centro della cittadina, durante la quale era stato colpito a morte, oltre che con calci e pugni, anche con un coltello.

L'attività di indagine dei militari della Sezione Operativa della Compagnia di Abbiategrasso, coordinati dalla Procura di Pavia, aveva portato agli arresti di quatto giovani abbiatensi, colpiti da fermo di indiziato di delitto a pochi giorni di distanza dalla morte del 22enne di origini egiziane. Secondo gli investigatori, il 21enne sarebbe stato ucciso in seguito a una rissa scoppiata per questioni di droga. Ad aggredirlo sarebbero stati tre fratelli, di 18, 20 e 27 anni, e un loro amico di 27 anni.

Successivamente, dopo aver ascoltato numerose persone informate sui fatti e sulla base delle dichiarazioni rese dai quattro complici, è emerso che all'aggressione aveva preso parte anche un quinto giovane ora arrestato. L'uomo, rintracciato dai carabinieri nella sua abitazione, è ora nel carcere di Pavia, in attesa di essere sottoposto all'interrogatorio di garanzia.