Accoltellato al petto nel Milanese, 21enne muore in ospedale: indagini in corso Questa notte, sabato 19 aprile, un ragazzo di 21 anni è stato accoltellato ad Abbiategrasso (Milano). Il giovane è deceduto in ospedale dove era stato portato in pericolo di vita. Indagano i carabinieri.

A cura di Giulia Ghirardi

Nel corso di questa notte, sabato 19 aprile, un ragazzo di 21 anni è stato accoltellato ad Abbiategrasso, un comune della città metropolitana di Milano. Il giovane è deceduto in ospedale, dove era stato portato in pericolo di vita.

Secondo quanto riportato dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu), l'aggressione si sarebbe verificata intorno alle ore 2:00 di questa notte. In particolare, l'Agenzia segnala che i soccorsi sarebbero giunti nei pressi dell'accaduto alle ore 2:02 a bordo di un'ambulanza e di un'automedica in codice rosso. Insieme a loro, sarebbero stati allertati anche i carabinieri della compagnia di Abbiategrasso.

Secondo le informazioni disponibili sino a questo momento, il 21enne – di nazionalità egiziana e residente ad Abbiategrasso – sarebbe stato accoltellato nel corso di una rissa scoppiata all'altezza del civico numero 8 di via Fusè, una stradina che lambisce un complesso di case popolari. Una volta giunti sul posto, gli operatori sanitari del 118 avrebbe deciso di trasportare immediatamente il giovane all'ospedale più vicino di Legnano in pericolo di vita. Questo perché – stando a quanto riportato dai medici e paramedici – il 21enne presentava diverse ferite penetranti da arma bianca al torace e al braccio sinistro. All'arrivo in ospedale, il 21enne è, però, andato in arresto cardiaco, è stato rianimato e quindi sottoposto a un delicato intervento chirurgico, in seguito al quale, però, ha perso al vita.

I carabinieri sono al lavoro per eseguire tutti gli accertamenti necessari a identificare la vittima e ricostruire l'esatta dinamica della vicenda, ma sembra che nella stradina dove si è consumata l'aggressioni non vi siano telecamere di sorveglianza. Le indagini quindi proseguono alla ricerca di testimoni e di telecamere nella zona. Un'ipotesi avanzata dagli inquirenti è che l'accaduto posso avere un collegamento con quanto riferito da un uomo di 56 anni che, poco dopo l'aggressione, si sarebbe presentato ai soccorritori dicendo di essere stato picchiato da più persone che volevano rapinare la sua vettura. Il fatto sarebbe accaduto nelle adiacenze di via Fusé e poco dopo le ore 2:00.