Arket apre a Milano: dove si trova il primo flagship store tricolore con la caffetteria Il marchio della moda e del lifestyle svedese Arket ha aperto il suo primo flagship store italiano a Milano. Il negozio, situato in piazza Cordusio, è stato inaugurato il 2 luglio e ospita anche un Arket Cafè. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

Foto di Arket

È arrivato anche a Milano il flagship store di Arket, il primo monomarca della casa svedese di moda e lifestyle. Il negozio ha aperto il 2 luglio al numero 9 di via Tommaso Grossi, con le vetrine che si affacciano in piazza Cordusio. Con una superficie totale pari a quasi mille metri quadrati, Arket propone tra i vari piani numerosi articoli, tra cui prêt-à-porter e accessori per uomo, donna, ma anche prodotti per l'infanzia, body care e anche design d'interni. Come ogni store della casa svedese della moda, anche quello milanese propone ai clienti un format ibrido che affianca al negozio anche un Arket Cafè.

L'edificio che ospita il primo flagship store italiano di Arket è il The Medelan, ovvero l'ex Palazzo del Credito Italiano. L'architectural lead del marchio svedese, Andrew Watts, ha raccontato sulla pagina social del brand il lavoro che è stato fatto durante l'allestimento del punto vendita per "stabilire un dialogo tra la nostra estetica di ispirazione nordica e le caratteristiche originali ed eclettiche dell'edificio".

Ecco, allora, che le guide architettoniche provenienti da figure storiche come Alvar Aalto ed Erik Gunnar Asplund sono state influenzate dal design italiano rappresentato, tra gli altri, da Gio Ponti e Carlo Scarpa. "Alcuni luoghi ti parlano in modo diretto e sublime", ha aggiunto Watts, "e per noi uno di questi è sicuramente l'edificio e la sede del nostro primo negozio a Milano".

Come ha già annunciato attraverso i propri canali, il prossimo venerdì 5 luglio verrà inaugurato al numero 26 di Passeig de Gràcia di Barcellona il primo flagship store di Arket in Spagna. In questo modo, il marchio svedese avrà almeno un negozio in 16 Paesi di tutto il mondo, tra cui Corea del Sud e Cina.