Anziano trovato morto in casa alcuni giorni dopo il decesso: il cadavere era quasi in decomposizione II cadavere di un uomo di 75 anni è stato trovato ormai in via di decomposizione in un monolocale: l’uomo era morto da giorni nella sua casa a Mezzago, in Brianza.

A cura di Giorgia Venturini

Foto di repertorio

Tragica scoperta nella serata di ieri 14 luglio a Mezzago, in Brianza: il cadavere di un uomo di 75 anni è stato trovato ormai in via di decomposizione in un monolocale. I vicini di casa – come riporta Monza Today – non avevano più sue notizie da giorni così hanno allertato le forze dell'ordine che si sono precipitate nella casa dell'anziano.

Il corpo è stato trovato in un appartamento in piazza della Chiesa: l'anziano viveva da solo e da giorni i vicini non lo vedevano più uscire di casa. Cosa sia successo lo confermerà solo l'autopsia disposta dalla Procura: l'ipotesi più probabile è che l'anziano sia stato colpito da un malore ma si attendono i risultati del medico legale per avere tutte le certezze del caso. Intanto però sull'accaduto indagano i carabinieri di Vimercate.