Anziano muore solo nel suo appartamento: i vicini se ne accorgono dopo giorni L’uomo, un anziano di nazionalità cinese, viveva da solo e non aveva famiglia: a dare l’allarme sono stati i vicini insospettiti dal forte odore. È successo a Castel Goffredo (Mantova)

Un altro anziano morto da solo, un'altra storia ai margini. È trovato senza vita in casa, in avanzato stato di decomposizione, un uomo residente a Castel Goffredo, nell'Alto Mantovano: ad accorgersi della sua prolungata assenza solo i vicini, insospettiti da un forte odore, che dopo qualche giorno hanno allertato i soccorsi e le forze dell'ordine.

L'autopsia sul corpo dell'anziano

Il cadavere è stato intanto sequestrato dai Carabinieri: si procederà ora con tutti gli accertamenti necessari a chiarire le cause e la data della morte. L'uomo è un anziano di nazionalità cinese, che viveva da solo in un appartamento di Via Martiri di Belfiore, quartiere residenziale non troppo lontano dal centro, e pare non avesse parenti vicini.

Sul posto, mercoledì sera, sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco, che hanno sfondato la porta per poter entrare nell'appartamento, e i sanitari di ambulanza e automedica. Una volta in casa, il ritrovamento: il corpo senza vita del proprietario, morto da chissà quanti giorni.

Il dramma della solitudine di Helene Kabre

Lo stesso dramma della solitudine di Helene Kabre, 55enne impiegata in un'impresa di pulizie trovata morta in casa solo una ventina di giorni dopo il decesso. Helene, originaria del Burkina Faso, abitava da sola in uno degli appartamenti di via Martino Franchi a Brescia. È stata ritrovata senza vita ben tre settimane dopo la morte, distesa nel suo letto. A dare l'allarme, anche in questo caso, i vicini di casa. Nessun amico, nessun familiare, nessun collega.