Donna di 55 anni muore sola in casa: i vicini se ne accorgono dopo tre settimane Helene Kabre, una donna di 55 anni, è stata trovata morta nella sua casa di Brescia dopo tre settimane dal decesso: dalle prime informazioni sembrerebbe essere morta per cause naturali.

A cura di Giorgia Venturini

Altra storia di solitudine. Per tre settimane nessuno si è accorto di nulla. Nessuno si è chiesto dove fosse la 55enne Helene Kabre. La donna è stata trovata morta in casa sua solo una ventina di giorni dopo il decesso. Helene, originario del Burkina Faso ma cittadina italiana, abitava da sola in uno degli appartamenti di via Martino Franchi a Brescia. L'hanno trovata tre settimane dopo, distesa nel suo letto: dalle prime informazioni sembrerebbe essere morta per cause naturali.

L'allarme dato dai vicini dopo giorni

Come riporta Brescia Today, A dare l'allarme sono stati i vicini di casa lunedì pomeriggio che dopo che per giorni sentivano un forte odore provenire dall'appartamento hanno iniziato a insospettirsi. Sul posto si sono precipitate le forze dell'ordine: una volta in casa hanno trovato la donna morta. Nessuno dei vicini è riuscito a dire da quanto tempo non vedevano più la vicina. In casa si sono precipitati anche i vigili del fuoco e i medici legali che dai primi accertamenti hanno confermato che la donna non è stata vittima di violenze. Le cause della morte sono quindi naturali.

Chi era Helene Kabre

La donna era cittadina italiana, da tempo infatti si era trasferita a Brescia. Qui era nota ai servizi sociali. Lavorava in città come impiegata di un'impresa di pulizie, offrendosi per lavorare anche negli appartamenti dei condomini vicini. Nessun amico però, nessuno che si fosse accorto che da tre settimane non si vedeva più. Gli agenti sono ora in cerca di qualche suo parente. Intanto si sta cercando di capire di più sulla sua vita.