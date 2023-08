Anziano affida il cane a un rifugio per operarsi, ma non può più riaverlo: “Sono disperato” Un anziano avrebbe lasciato il proprio cane in un rifugio di Mantova perché doveva sottoporsi a un intervento chirurgico. Una volta ripresosi, non ha più potuto riprendersi il cane: “Sono disperato”.

A cura di Ilaria Quattrone

Un uomo di 84 anni ha lasciato il suo cane in un rifugio di Mantova perché doveva sottoporsi a un intervenuto chirurgico e, di conseguenza, impossibilitato a prendersi cura dell'animale. Una volta dimesso, però non avrebbe più potuto riprendersi il suo fedele amico. Il pensionato ha così deciso di lanciare un appello: "Ridatemi il mio cane", ha detto spiegando di essere disperato.

L'uomo si sarebbe rivolto al canile perché doveva sottoporsi a un intervento

Il cane, il cui nome è Sole, ha sei anni: è un animale di grossa taglia e un incrocio tra un labrador e un bracco. Aveva deciso di rivolgersi a un canile perché doveva essere operato. "Mi è stato consigliato di rivolgermi al canile di Mantova e io l'ho fatto, ma sapevano benissimo che sarei tornato a prenderlo una volta che mi fossi stabilito".

E infatti, una volta ripresosi, è andato nello stesso canile. I responsabili però non glielo avrebbero restituito. Stando a quanto riportato dall'agenzia di stampa Ansa, i gestori avrebbero spiegato che l'uomo avrebbe firmato "una cessione di proprietà perché non era in grado di seguirlo".

Leggi anche Incidente Milano, indagati dalla Procura i due automobilisti per la morte del 18enne in viale Umbria

Le parole dei gestori del canile

Avrebbero poi aggiunto: "È solo, è anziano, e il cane è impegnativo. L'ha già fatto cadere una volta". L'84enne, però, sarebbe disperato. Avrebbero chiesto la restituzione sostenendo che per lui, Sole, è come un figlio. "Non è vero che non lo volevo più. Mi avevano fatto firmare frettolosamente delle carte, ma io mi ero rivolto a loro solo per un'ospitalità temporanea di Sole".

Dal rifugio, però sostengono di non essere mai stai messi a conoscenza dell'intervento chirurgico: "È stato lui stesso a pregarci di accogliere il cane perché non era più in grado di seguirlo. Dell'intervento chirurgico non ci aveva detto nulla. Abbiamo acconsentito facendo anche un'eccezione perché il pensionato risiede in un comune dell'hinterland e non nel capoluogo, che è di nostra competenza".