Anziana pusher sorpresa con 10 chili di cocaina nascosta in auto: 74enne arrestata nel Milanese

La donna, alla guida del mezzo, è stata fermata per un normale controllo dei documenti ma i carabinieri si sono accorti subito che c’era qualcosa che non tornava. Dopo tutti i controlli sono saltati fuori 10 kg di cocaina nascosta sotto pacchi di caffè.

Un'anziana di 74 anni è stata sorpresa dai carabinieri di Trezzano sul Naviglio, nel Milanese, con 10 chili di cocaina in auto e arrestata. L'episodio si è verificato nei giorni scorsi nei pressi di un parcheggio pubblico situato nella zona commerciale di Opera.

Stando a quanto si apprende, la 74enne – di nazionalità italiana – sarebbe stata fermata dai militari durante un normale servizio di monitoraggio del territorio, per una verifica dei documenti di guida. Nel corso del controllo però la donna avrebbe iniziato ad agitarsi e i militari, insospettiti anche di un intenso odore proveniente dall'abitacolo, avrebbero deciso di procedere a controlli più approfonditi.

All'interno del mezzo – stando sempre a quanto diffuso – si trovavano anche due cani che abbaiavano insistentemente. Durante la perquisizione dell'auto è stata notata una grande busta della spesa sul sedile posteriore, con dei pacchetti di colore nero. Si trattava di 10kg di droga sepolta però sotto uno strato di caffè. La sostanza era stata abilmente nascosta e impacchettata per nasconderne l'odore.

Al termine di tutti gli accertamenti la donna, con precedenti di polizia, è stata arrestata e portata nei giorni scorsi nel carcere milanese di San Vittore con l'accusa di spaccio, l'anziana pusher.