Antonella Castelvedere, la prof uccisa in Inghilterra “per gelosia”: 25 anni di carcere al marito È stato condannato alla pena massima prevista dall’ordinamento inglese Ertan Ersoy, professore di 51 anni: nel 2022 ha ucciso la moglie Antonella Castelvedere, insegnante 52enne originaria di Bagnolo Mella (Brescia) che da decenni si era trasferita a Colchester, nell’Essex. “Cercava di controllarla e si sentiva inferiore a lei, l’ha uccisa in preda a una rabbiosa gelosia”

È stato condannato a 25 anni di carcere (senza poter usufruire di sconti di pena o domiciliari) Ertan Ersoy, 51 anni: nel giugno del 2022 ha ucciso a coltellate la moglie Antonella Castelvedere, insegnante 52enne originaria di Bagnolo Mella (Brescia) che da decenni si era trasferita in Inghilterra, a Colchester, nell’Essex. Si tratta della pena massima prevista dall’ordinamento giudiziario inglese."Sono state la rabbia, la gelosia e i fallimenti a portarlo a massacrare la moglie", le parole della pubblica accusa in tribunale. "

La coppia era sposata dal 2014, ma il rapporto era da tempo burrascoso ("Sono vittima di continue violenze", confidò lei alla madre). I due, entrambi docenti all'Università del Suffolk, avevano una figlia di 6 anni. "Ma Ersoy era geloso e possessivo. Aveva installato in casa un microfono nascosto, e assunto un investigatore privato per controllare Antonella", ha detto il procuratore Christopher Paxton in aula. Senza contare che il 51enne aveva confessato a un amico di voler ammazzare la moglie il giorno prima di scagliarsi su di lei, e ucciderla con quindici fendenti.

L'uomo, che ha ammesso il delitto, aveva raccontato però di essere stato aggredito per primo dalla consorte. "Ersoy è un uomo intelligente, manipolatore e calcolatore. Un uomo che cercava di controllare sua moglie", sempre la versione dell'accusa. Che non ha mai avuto alcun dubbio: "Ha ucciso volontariamente Antonella, in preda a una rabbiosa gelosia". Ma non solo. A bruciare, nelle profondità dell'uomo, era anche l'umiliazione di sentirsi professionalmente inferiore alla moglie: stimata scrittrice di saggi lei, apprezzata dall'intera comunità accademica, e semplice docente di matematica lui, sempre nell'ombra. A covare il suo risentimento, poi esploso in una notte d'estate.