Antonella Castelvedere, la professoressa uccisa in casa dal marito: “Colpita più volte, anche un coltello” Antonella Castelvedere, originaria della provincia di Brescia, è morta in Inghilterra dove si era trasferita 25 anni fa: a ucciderla sarebbe stato il marito che adesso è stato arrestato. La donna lavorava come docente in un’università inglese.

A cura di Ilaria Quattrone

Antonella Castelvedere è morta a 52 anni nella sua casa di Colchester, in Inghilterra: la donna sarebbe stata uccisa dal marito. È morta poco dopo l'arrivo dei soccorsi a causa delle ferite riportate. La 52enne sarebbe stata infatti colpita più volte, anche con un coltello. Originaria di Bagnolo Mella, comune in provincia di Brescia, la professoressa viveva in Inghilterra da 25 anni.

La donna è morta poco dopo l'arrivo dei soccorsi

Stando a quanto riportato dal quotidiano "Il Giornale di Brescia", la donna è morta nella giornata di mercoledì 1 giugno alle 11.45. La notizia è poi arrivata ai parenti nella giornata di giovedì e infine al comune di Bagnolo dove vivono i genitori e il fratello. Il marito della donna è stato arrestato per omicidio. Non è chiaro chi abbia lanciato l'allarme, ma quando i soccorsi sono arrivati, la donna respirava ancora: è morta poco dopo prima ancora che potessero trasportarla in ambulanza. Anche il marito, stando a quanto comunicato dalle forze dell'ordine, era ferito.

Antonella aveva una figlia di dodici anni

Docente in Letteratura inglese all'Università del Suffolk, la professoressa – che è madre di una ragazzina di dodici anni – teneva delle lezioni in un master di Scrittura creativa e critica. I due vivevano nel piccolo borgo di Colchester che si trova nella contea dell'Essex: "Il marito è inglese, ma di più non ci è stato detto", ricorda un cugino che, sempre al Giornale di Brescia, ha detto che la donna era tornata in Italia solo un paio di volte dopo essersi trasferita in Inghilterra. Le indagini sono affidate alle autorità britanniche che chiede a chiunque abbia filmati, di contattarli.