Andrea Elifani, morto per il cedimento di un ponte: in tre finiscono a processo Tre persone sono state rinviate a giudizio per la morte di Andrea Elifani, 40enne deceduto cadendo da un ponte a Milano. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Andrea Elifani

Nella giornata di oggi, lunedì 30 settembre, tre persone sono state rinviate a giudizio perché accusate di omicidio colposo per la morte di Andrea Elifani, il quarantenne deceduto la sera del 2 aprile 2021 dopo essere caduto per tre metri a causa del cedimento di una balaustra sul ponte del Naviglio della Martesana a Milano. Il quarantenne ha infatti sbattuto violentemente la testa ed è morto una volta arrivato in ospedale.

I tre imputati sono dipendenti e responsabili dell'Unità ponti del Comune di Milano. Il 2 aprile Elifani stava chiacchierando con un amico quando è ceduta una balaustra dello storico ponte di ferro, conosciuto anche come El pont de pan fiss, che era in cattivo stato di manutenzione. Il rinvio a giudizio è stato deciso oggi dal giudice dell'udienza preliminare di Milano Alberto Carboni. Tra le persone indagate, c'era anche un'altra persona – un funzionario dell'Area tecnica infrastrutture – che invece è stato prosciolto dalle accuse. La compagna e i familiari della vittima sono stati risarciti durante il procedimento.

Sulla base di quanto raccolto dalle pubblico ministero Isabella Samek Lodovici e Maura Ripamonti insieme alla procuratrice aggiunta Tiziana Sciliano, la passarella era state ispezionata diverse volte tra il 2018 e il 2020. Durante queste attività "l'evidente fenomeno corrosivo in svariati punti della struttura" non sarebbe mai stato "percepito e correttamente valorizzato come degno di intervento".

Le indagini avevano permesso di scoprire una "paralisi della manutenzione" di circa cinquecento tra ponti e sottopassi che erano di competenza del comune.