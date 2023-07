Ancora maltempo in Lombardia: forti raffiche di vento e grandinate tra Sesto San Giovanni e Cinisello Balsamo Ancora maltempo in Lombardia: ci sono stati forti temporali e violente grandinate tra Cinisello Balsamo e Sesto San Giovanni.

A cura di Ilaria Quattrone

Ancora forti piogge e temporali in tutta la Lombardia. Tra Cinisello Balsamo e Sesto San Giovanni, per esempio, si sono verificate violente grandinate. Sono anche crollati alcuni cornicioni che erano già pericolanti e si sono spostate alcune tegole di tetti che erano già stati colpiti dal maltempo in mattinata. Fortunatamente non ci sono feriti. Si sono registrate anche piogge nella zona di nord di Milano: i vigili del fuoco sono quindi a lavoro per mettere in sicurezza l'intera area.

fonte: Facebook

Forti temporali tra Milano, Brescia, Bergamo e Cremona

Sui social network si susseguono segnalazioni da parte di utenti preoccupati dai forti temporali. In provincia di Milano, oltre Sesto e Cinisello, la pioggia sta interessando altri comuni come Cassano d'Adda. A Brescia e in tutta la provincia (Montichiari, Bagnolo Mello) si sono avuti fulmini e pioggia. Anche in provincia di Bergamo (Antegnate o Isso), ci sono rovesci, venti e ancora grandine. Stessa situazione anche nella provincia di Mantova. Interessata anche la provincia di Lodi.

L'allerta meteo arancione

L'allerta meteo arancione proseguirà fino alla mezzanotte di oggi nella provincia di Milano. DOmani dovrebbe però scattare l'allerta gialla. Saranno ancora previsti piogge, grandine e forti raffiche di vento. La protezione civile ha diramato l'allerta gialla per temporali in Valchiavenna, Media-Bassa Valtellina, Alta Valtellina, Valcamonica e Appennino Pavese. In questi due ultimi casi dureranno fino alle 14 di domani.

fonte: Facebook

È stata poi prevista l'allerta gialla per rischio idrogeologico in: Orobie Bergamasche, Laghi e Prealpi Orientali, Pianura Centrale, Alta Pianura Orientale. Continua invece l'allerta arancione in: Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi Occidentali, Orobie Bergamasche, Laghi e Prealpi Orientali, Nodo Idraulico di Milano, Pianura Centrale, Alta Pianura Orientale, Bassa Pianura Occidentale, Bassa Pianura Centro Occidentale, Bassa Pianura Centro-Orientale, Bassa Pianura Orientale.