Anastasia Ronchi scomparsa da 5 giorni da Pavia, la sorella Micol: “Ti aspettiamo a braccia aperte” Arrivano nuove segnalazioni su Anastasia Ronchi, la sorella della speaker radiofonica Micol che si è allontanata da Pavia lo scorso 13 dicembre. La 16enne potrebbe essere stata vista in Toscana.

A cura di Enrico Spaccini

20 CONDIVISIONI condividi chiudi

Anastasia Ronchi e sua sorella Micol

Sono passati ormai cinque giorni da quando Anastasia Ronchi si è allontanata da casa. Sua sorella, la speaker radiofonica e influencer Micol, appena può fornisce aggiornamenti in merito alle ricerche e alle segnalazioni che arrivano direttamente a lei o attraverso il Comando provinciale dei carabinieri di Pavia. Quello che si sa ad oggi è che la 16enne è uscita di casa senza portare con sé il cellulare e mettendosi sulle spalle un grosso zaino pieno di vestiti. "Che poi mica lo so se davvero non vedi i social", ha scritto in una storia Instagram la sorella Micol, "però sappi che lo spavento che mi sto prendendo è tale che l'unica cosa che vorrei fare quando ti riacchiappo è portarti a mangiare la pasta con le polpette accanto a casa mia".

Anastasia sarebbe stata vista nella serata di mercoledì alla stazione ferroviaria di Pavia. La 16enne è nata in Ucraina, Paese di provenienza della madre, e ha trascorso l'infanzia ad Arcore. Dopo alcuni anni vissuti a Viareggio, alcune settimane fa si era trasferita con la famiglia proprio a Pavia.

Dopo quelle prime segnalazioni, ne sono arrivate altre nei giorni seguenti ma, ovviamente, si tratta di informazioni che i carabinieri che stanno indagando sul caso devono verificare. Micol Ronchi, sorellastra di Anastasia, ha spiegato attraverso i suoi canali social che ora la 16enne potrebbe essere in Toscana, visto che sarebbero arrivate numerose segnalazioni nella zona della Versilia.

"Ragazza, se mi stai leggendo, fai la brava e muovi quelle pinne verso di me", ha scritto Micol in una storia Instagram, "che se proprio devi ‘viverti il tuo film‘ io ho un paio di copioni da proporti, migliori di questo qua". Quello che continua a sottolineare la speaker radiofonica è che nessuno è arrabbiato con Anastasia, anzi: "L'aspettiamo a braccia aperte".