Anastasia Ronchi scomparsa a Pavia, il video appello della sorella Micol: “Ancora nessuna novità” Micol Ronchi torna a parlare sui social della scomparsa da Pavia della sorella Anastasia: “Non abbiamo ricevuto dalle forze dell’ordine nessuna conferma di ritrovamento. Però ci tenevo a ringraziarvi per l’enorme supporto che ci state dando”.

Micol Ronchi, la famosa speaker radiofonica e stand up comedian, torna a lanciare un nuovo appello sui social per la scomparsa da Pavia della sorella di 16 anni, Anastasia. Questa volta lo fa su Instagram, rispondendo ai moltissimi che le stanno scrivendo in privato per sapere se ci sono sviluppi nelle ricerche della ragazza. "Rispondo qui con un video – dice – perché siete veramente tanti, non è mancanza di rispetto nei vostri confronti ma è solo per essere più pratica e ottimizzare le risorse".

"No, non ci sono sviluppi. – continua Micol – Non abbiamo ricevuto dalle forze dell'ordine nessuna conferma di ritrovamento. Però ci tenevo a ringraziarvi per l'enorme supporto che ci state dando: non mi aspettavo che nel mondo esistessero così tante persone per bene, disposte a manifestarsi nel momento del bisogno". "È bello scoprire di avere torto", aggiunge la speaker.

Poi Micol continua: "Per quanto riguarda i pochi haters che hanno ritenuto giusto manifestarsi come il peggiore dei mal di pancia sotto le foto di mia sorella, riceveranno la garbata (garbo che loro non hanno avuto) risposta nei prossimi giorni". Il riferimento è ai soliti leoni da tastiera che, non appena si è diffusa la notizia della scomparsa della 16enne, sono andati sui suoi profili social per commentare alcune sue foto con frasi volgari e ingiuriose.

Sempre nelle sue storie su Instagram, Micol ha ricordato agli utenti cosa fare nel caso qualcuno creda di aver visto la sorella Anastasia: contattarla sui suoi profili Instagram o Facebook o avvertire immediatamente la Polizia e i Carabinieri, che la stanno cercando. Quindi ha ricordato come dovrebbe essere vestita la ragazza: "Il suo zaino dovrebbe essere viola con dei disegni, ha un giubbotto Woolrich nero e forse delle scarpe verdi".

Anastasia Ronchi è infatti sparita da Pavia nella giornata di giovedì 14 dicembre. L'ultima volta sarebbe stata vista da più persone alla stazione ferroviaria e poi "da una segnalazione più o meno credibile crediamo che ieri (15 dicembre, Ndr) potesse essere a Binasco alla stazione degli autobus. Ignoriamo se la sua direzione fosse Milano", conclude Micol.