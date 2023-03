Allerta vento oggi a Milano: il Comune raccomanda precauzioni ai cittadini La Regione Lombardia ha diramato un’allerta per le raffiche di vento previste durante tutta la giornata di oggi, lunedì 27 marzo. Il Comune di Milano ha indicato alcune precauzioni importanti da seguire ai cittadini.

A cura di Fabrizio Capecelatro

La Ragione Lombardia ha diramato un'allerta vento per la città di Milano per oggi, lunedì 27 marzo. Secondo le previsioni del Centro funzionale monitoraggio rischi, si tratta di un rischio moderato. Tuttavia i cittadini devono seguire alcune prescrizioni onde evitare di far correre pericoli a se stessi o agli altri.

Allerta vento oggi a Milano

Secondo il bollettino diffuso da Regione Lombardia, le raffiche di vento a Milano avranno una velocità media di 50 chilometri orari, con picchi fino a 80. Per questo motivo è stata diramata un'allerta gialla dalle ore 9 alle ore 21 di oggi lunedì' 27 marzo. Il livello di pericolo stimato è di due su quattro e, pertanto, si tratta di un rischio moderato.

"Dal primo mattino – si legge nella nota – è atteso un generale rinforzo della ventilazione sul territorio regionale, con raffiche più sostenute inizialmente sui settori alpini e in successiva rapida estensione alla pianura e all'Appennino. La fase di massima intensità è prevista nel pomeriggio, e sarà seguita da una graduale attenuazione partendo dalle zone di pianura".

"Sulla pianura centro occidentale – continua la Regione – si potranno registrare i fenomeni più sostenuti: vento medio fino a 40-50 km/h, raffiche fino a 60-80 km/h e la ventilazione potrà risultare anche a carattere di foehn. Dalla serata progressiva attenuazione a tutte le quote".

Le raccomandazioni ai cittadini

Nonostante il rischio di conseguenze sia moderato, il Comune di Milano ha comunque indicato ai cittadini lombardi alcune precauzioni da seguire. In particolare "di non sostare sotto alberi in strada, nei parchi e nei cimiteri" e neanche sotto "impalcature dei cantieri, dehors e tende".

Palazzo Marino inoltre "raccomanda di mettere in sicurezza oggetti e vasi sui balconi e tutti i manufatti che possono essere spostati dal vento". A parte questo, "non sono previste chiusure" di aree o zone a rischio.