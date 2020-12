Sarà un giorno di Natale con allerta meteo in Lombardia Per domani, venerdì 25 dicembre, la protezione civile ha diramato un bollettino di allerta maltempo con codice giallo. Attese precipitazioni deboli sparse dal mattino: saranno maggiormente interessati i settori meridionali (bassa pianura e Appennino), meno interessati o pressoché assenti sui settori più occidentali. Limite neve attorno a 500 metri circa, salvo a tratti fino a quote di fondovalle.

Allerta meteo gialla in Lombardia nel giorno di Natale: vento forte in pianura e sul Garda

A preoccupare è soprattutto il forte vento. Previste raffiche da Ovest-Nordovest in rinforzo fin dalle prime ore del mattino, a partire da quote di montagna; in giornata rinforzi anche fino a quote di pianura. In Pianura le velocità medie si attesteranno su valori fino a 35 km/orari. Attenzione soprattutto su pianura occidentale e Garda, dove sono attesi i fenomeni più intensi. In montagna invece, tra 700 e 1500 metri di quota velocità medie orarie tra 15-65 km/h (dove i valori più elevati fanno riferimento in particolare ai settori alpini e prealpini occidentali); velocità medie orarie superiori a quote più elevate. Raffiche in Pianura fino a 45-55 km/h, in montagna fino a 70-110 km/h. Sabato 26/12 rinforzi di vento da Nord fino al primo mattino, poi in attenuazione.

Maltempo Lombardia, le zone interessate dall'allerta gialla

Le zone omogenee dove dalla mezzanotte del 25 dicembre scatterà l'allerta sono: Valchiavenna, Media-bassa Valtellina, Alta Valtellina, Laghi e Prealpi Varesine, Lario e Prealpi occidentali, Orobie bergamasche, Valcamonica, Laghi e Prealpi orientali, Nodo Idraulico di Milano, Bassa pianura occidentale, Appennino pavese.