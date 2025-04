video suggerito

Allerta gialla per temporali in Lombardia fino a lunedì: previste piogge intense a Milano, su laghi e Prealpi La Protezione Civile della Lombardia ha diffuso un’allerta gialla per rischio temporali valida dalle 14:00 di domenica 27 aprile fino alla mezzanotte di lunedì 28. Le aree più colpite potrebbero essere quella di Milano insieme a quella dei Laghi e delle Prealpi occidentali. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

La Protezione Civile della Regione Lombardia ha diramato un'allerta gialla per rischio temporali in alcune aree. Le zone interessate, in particolare, sono quella della città di Milano, quella dei laghi e delle Prealpi vicino a Varese, quella del lago di Como e delle Prealpi Occidentali. Il peggioramento delle condizioni meteo in queste zone è previsto a partire dal pomeriggio di oggi, domenica 27 aprile. L'allerta proseguirà fino alla mezzanotte di lunedì 28 aprile.

La mappa delle zone della Lombardia interessate dall'allerta gialla (Fonte: Protezione Civile).

L'allerta gialla per il pomeriggio e la sera di domenica 27 aprile

Le prime instabilità nella zona orientale della regione potrebbero affacciarsi nel pomeriggio di oggi, con correnti umide nei bassi strati e più secche in quota. Sono previsti rovesci e temporali nelle zone alpine e prealpine, oltre che sulla pianura centro occidentale, con precipitazioni che localmente potrebbero superare la soglia dei 15/20 mm in sei ore. I rovesci saranno invece meno probabili nella zona est della regione. Nel corso della serata le piogge si attenueranno dovunque, tranne alcuni strascichi sui settori di Nord-Ovest.

Le previsioni e l'allerta gialla sulla Lombardia per lunedì 28 aprile

Per la giornata di domani, lunedì 28 aprile, la Protezione Civile ha previsto invece la "persistenza della debole instabilità confinata ai settori prealpini, con possibili rovesci o isolati temporali pomeridiani, ma con probabilità molto bassa di fenomeni intensi".

Le raccomandazioni del Comune di Milano ai cittadini

Il Comune di Milano attraverso una nota ha raccomandato i cittadini "a porre particolare attenzione in prossimità delle aree a rischio esondazione dei due fiumi e dei sottopassi. Inoltre, si ricorda di non sostare sotto e nelle vicinanze degli alberi e nei pressi di impalcature di cantieri, dehors e tende. È importante provvedere alla messa in sicurezza di oggetti e vasi sui balconi e di tutti i manufatti che possono essere spostati dalle intemperie. È importante anche prestare attenzione ai fenomeni meteorologici in occasione di eventi all'aperto, al fine di prevenire situazioni di pericolo".