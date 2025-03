Allarme frana a Cataeggio, nel cuore della Valtellina: evacuate 80 persone, scuole chiuse lunedì

video suggerito

Alle 11:30 di questa mattina è scattato l'allarme per i residenti di Cataeggio, una piccola frazione di 500 abitanti nel Comune di Val Masino (Sondrio), perché la storica frana di Scaiun, da anni come una spada di Damocle sulle case del borgo della Valtellina, ha dato segnali di movimento. A rilevarli, dopo le piogge degli ultimi giorni, sono state le apparecchiature di monitoraggio del dissesto che hanno registrato, in queste ultime ore, movimenti ben superiori a quelli dei 3 millimetri per cui scatterebbe l'allerta.

Secondo le prime informazioni disponibili, proprio a causa di questo movimento fuori dalla media sarebbe scattata oggi, sabato 22 marzo, l'evacuazioni delle abitazioni di via Marconi, a Cataeggio. Al momento, sono circa 80 le persone che risultano essere evacuate e sistemate temporaneamente nella Casa delle Guide di Val Masino. Il timore, però, è che nelle prossime ore il numero degli evacuati sia destinato ad aumentare. Nel mentre, è già stata disposta la chiusura delle scuole per il prossimo lunedì poiché l'edificio scolastico si troverebbe proprio sotto l'area minacciata dal dissesto dello Scaiun, in movimento a causa delle forti piogge.

Intervenuti sul posto, gli esperti dei Vigili del fuoco del Comando provinciale di Sondrio, guidato dall'ingegner Alessandro Granata, avrebbero, infatti, accertato una velocità di spostamento di ben 12 millimetri. Per questo, il sindaco, Pietro Taeggi, ha subito attivato il Coc (Centro operativo comunale) ed è stato aperto il Centro di coordinamento dei soccorsi in Prefettura a Sondrio. Allertati anche i volontari della Protezione civile, sul posto con i carabinieri nell'ambito del sistema di soccorso rafforzato per l'emergenza.