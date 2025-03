video suggerito

Numerosi cedimenti nel Comasco, crolla il muro di una villa a causa delle piogge: vigili del fuoco al lavoro Sono molti i danni e le conseguenze dovute alle violenti piogge che, nei giorni scorsi, si sono abbattute su gran parte della Lombardia. Tra gli altri, oggi è crollato il muro di una villa in provincia di Como. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco.

A cura di Giulia Ghirardi

Sono molti i danni e le conseguenze dovute alle violenti piogge che, nei giorni scorsi, si sono abbattute su gran parte della Lombardia. In particolare, durante la mattinata di oggi, domenica 16 marzo, si è verificato un nuovo cedimento strutturale di un muro di una villa in provincia di Como dovuto proprio alle abbondanti piogge che si sono abbattute su tutta Regione. Sul luogo del cedimento sono stati inviati i vigili del fuoco del distaccamento Lomazzo.

Secondo le prime informazioni disponibili, gli operatori sarebbero ancora al lavoro per mettere in sicurezza il muro di cinta di Villa Somaini in Via Volontè, a Lomazzo, in provincia di Como, ed eliminare i detriti dalla strada che, al momento, sembra essere totalmente interdetta al transito. Fortunatamente, nel cedimento non sembra, però, essere rimasta coinvolta nessuna persona.

Inoltre, secondo quanto riportato dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu), nella giornata di oggi si sarebbero verificati almeno altri tre crolli e cedimenti nel Comasco a causa delle forti piogge che si sono verificate negli scorsi giorni. In tali incidenti sarebbero rimasti coinvolte due uomini, rispettivamente di 56 e 69, e un ragazzo di 20 anni che è stato poi trasportato all'ospedale Sant'Anna di Como.

In tutti questi casi sono intervenuti i vigili del fuoco che, ancora in questo momento, sarebbero impegnati a rimuovere i detriti e mettere in sicurezza le strade nelle quali si sono verificate le frane e i cedimenti.