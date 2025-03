video suggerito

Allarme bomba in due scuole di Milano, scatta l’evacuazione: “Faremo esplodere tutto” Tutti i genitori e gli alunni di due scuole di Milano hanno ricevuto un messaggio di minaccia sui social: “Faremo esplodere tutto”. Così, questa mattina, lunedì 10 marzo, è scattato l’allarme bomba nei due istituti. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Giulia Ghirardi

28 CONDIVISIONI condividi chiudi

"Faremo esplodere tutto". Sono queste le parole che si leggono in un messaggio che questa mattina, lunedì 10 marzo, è stato mandato a tutti i genitori e tutti gli alunni di due scuole di Cimiano, un quartiere situato nella zona nord-est di Milano, che ha fatto scattare l'allarme bomba.

Secondo le prime informazioni disponibili, il messaggio che è stato mandato sui social è breve, si legge: "Faremo esplodere tutto domani alle 11:00. Questa volta non è uno scherzo". In seguito alla ricezione della minaccia, intorno alle ore 9:00 di questa mattina è arrivata la decisione di lanciare l'allarme bomba in due scuole milanesi. Si tratta del comprensorio dei licei Besta (scienze umane) e Natta (linguistico), che si trovano in via don Calabria, nel quartiere di Cimiano.

Secondo quanto si apprende, i due istituti sarebbero stati evacuati dopo le nove e mezza proprio in seguito al messaggio di minaccia in cui uno sconosciuto annunciava la presenza di un ordigno esplosivo all'interno del liceo Besta. Sul posto sarebbero giunti i mezzi della questura, insieme agli artificieri. In seguito agli accertamenti, verso le undici e mezza, gli studenti sarebbero però stati fatti rientrare nelle aule scolastiche.

In merito all'accaduto è intervenuta anche Vanessa Ragazzoni, consigliera del Municipio 2 di Milano (Lega). "Siamo stati allertati da un messaggio che hanno ricevuto tutti i genitori e tutti i figli", ha raccontato la consigliera in un video sui social. "La scuola è un diritto, non è possibile che si debba avere paura ad andarci. Non si può andare avanti così. Bisogna intervenire".