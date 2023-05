Aliante perde quota e precipita nel lago di Como, illeso il pilota Il pilota si è trovato in difficoltà quando stava sorvolando la città di Como. Con il suo aliante ha dovuto ricorrere a un ammaraggio d’emergenza. L’uomo, da solo a bordo del velivolo, è stato soccorso dall’Aero Club.

A cura di Enrico Spaccini

L’aliante caduto nel lago di Como (frame video da Facebook – Claudio Maggi)

Un aliante è ammarato sulle acque del lago di Como, di fronte al Tempio Voltiano, nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 26 maggio. Secondo il racconto di alcuni testimoni, il pilota si sarebbe trovato in difficoltà quando stava sorvolando la città di Como e avrebbe deciso di ricorrere a un atterraggio di fortuna diventato, poi, un ammaraggio.

Il velivolo era partito dalla Val Brembi in provincia di Bergamo in provincia di Bergamo, con a bordo solo il pilota. L'atterraggio di emergenza è avvenuto di fronte all'hangar dell'Aero Club di Como, che ha aiutato a estrarre l'uomo dall'aliante. Sono già iniziate le operazioni per mettere in sicurezza l'area e trascinare il mezzo fuori dall'acqua.

Sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco, chiamati intorno alle 15:40, insieme a un'ambulanza della Croce Azzurra, della Croce Rossa e un'automedica intervenuti in codice rosso. Il pilota sarebbe rimasto comunque illeso.