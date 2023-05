Trovato il cadavere di un 48enne nel lago di Como, era in acqua da due giorni Nella mattina di lunedì 8 maggio è stato trovato il cadavere di un uomo nelle acque del lago di Como. Si tratterebbe di un 48enne residente a Milano. Le indagini sono ancora in corso.

A cura di Enrico Spaccini

Il corpo senza vita di un uomo è stato trovato nelle acque del lago di Como nella mattinata di oggi, lunedì 8 maggio. La segnalazione è arrivata intorno alle 8:30 e parlava di un cadavere visibile sul lungo lago Mafalda di Savoia. Si tratterebbe di un uomo di 48 anni, residente a Milano.

Da un primo esame, non sono stati trovati segni visibili di violenza. Per tanto, escludendo che possa essersi verificata una colluttazione o un'aggressione, si pensa possa essersi trattato di un gesto volontario. Il corpo, comunque, sembra sia rimasto in acqua per almeno due giorni.

Sul posto sono arrivate la squadra mobile e le volanti della polizia, con gli agenti della polizia locale a supporto. Si sono presi loro in carico le indagini sulla morte del 48enne, per ricostruire cosa gli è accaduto. Insieme alla polizia, sono arrivati anche i vigili del fuoco, l'auto medica e i sanitari della Croce Azzurra di Como.