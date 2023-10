Alessio Albini cade in un dirupo e muore a 22 anni: 10 anni fa il padre perse la vita nello stesso modo Alessio Albini, 22 anni, è morto nel pomeriggio di ieri cadendo in un dirupo con la sua moto da trial mentre si trovava sulle montagne tra Livo e Vercana (Como): dieci anni fa suo padre è rimasto vittima di un destino simile.

Si chiamava Alessio Albini, il 22enne morto nel pomeriggio di ieri domenica 8 ottobre mentre si trovava sulle montagne tra Livo e Vercana, in provincia di Como. Stando a quanto accaduto, il ragazzo è precipitato in un dirupo mentre era in sella alla sua moto da trial: l'incidente è avvenuto davanti all'amico che era con lui. Subito sono scattati i soccorsi ma per Alessio purtroppo non c'è stato più nulla da fare. In tanti ora piangono il ragazzo. Un tragico destino: il 22enne dieci anni fa aveva perso il padre anche lui vittima di un destino simile in montagna.

L'amico ha chiamato subito i soccorsi

L'amico che era con il 22enne ha raccontato che Alessio è precipitato in un dirupo profondo almeno 20 metri dopo aver perso l'equilibrio in sella alla sua moto. Nonostante tutti i tentativi dell'amico di chiamarlo, Alessio non ha mai più risposto: molto probabilmente il giovane è morto sul colpo. In poco tempo sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Dongo, l’elicottero del 118 di Sondrio e i tecnici del soccorso alpino di Dongo. I medici non hanno potuto far altro che accertare il decesso: ci sono voluti diversi minuti per recuperare il corpo finito a diverse decine di metri giù nel dirupo.

Stesso destino per il padre dieci anni fa

La vittima viveva a Vercana. Qui tutti lo conoscevano: in tanti conoscevano la sua storia. Alessio Albini infatti – come riporta La Provincia di Como – era figlio di Angelo Albini, un impresario edile della zona: dieci anni l'uomo è rimasto anche lui vittima di un incidente in montagna. Un tragico episodio molto simile a quello che è successo poi a suo figlio.