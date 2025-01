video suggerito

Alessia Pifferi, il racconto della Mantide della Brianza: "L'avvocata le diceva che doveva sembrare fuori di testa" Tiziana Morandi, meglio conosciuta come "Mantide della Brianza", è stata ascoltata come testimone dal pm De Tommasi. La 49enne, condannata per aver narcotizzato e derubato 9 uomini, avrebbe raccontato che la sua compagna di cella Alessia Pifferi doveva "fare la scema" perché così le aveva detto l'avvocata Alessia Pontenani.

A cura di Enrico Spaccini

La "Mantide della Brianza" (a sinistra – Facebook) e Alessia Pifferi e l'avvocata Alessia Pontenani (a destra – foto da LaPresse)

Sette persone sono indagate, a vario titolo e in concorso, per falso, falsa testimonianza e favoreggiamento nell'ambito di un filone parallelo all'inchiesta sul caso Alessia Pifferi. La 39enne era stata condannata in primo grado all'ergastolo nel maggio scorso per aver lasciato morire di stenti la figlia di 18 mesi in casa. Secondo il pm Francesco De Tommasi, alcuni psicologi, l'avvocata Alessia Pontenani e il consulente da lei nominato Marco Garbarini, avrebbero messo in atto un "piano precostruito" per far credere che Pifferi fosse "affetta da un ritardo mentale grave". A sostegno di questa ipotesi, tra gli atti depositati dalla Procura per la chiusura delle indagini, ci sarebbe anche la testimonianza di Tiziana Morandi, meglio conosciuta come "Mantide della Brianza", la quale avrebbe raccontato che l'avvocata Pontenani avrebbe detto "alla Pifferi" che "lei doveva fare la scema".

La testimonianza della "Mantide della Brianza"

Morandi era stata condannata a dicembre 2023 dal Tribunale di Monza a 16 anni e 5 mesi di reclusione, poi ridotti in Appello a Milano a 14 anni e 5 mesi di reclusione, per aver circuito e narcotizzato con benzodiazepine nove uomini tra i 27 e gli 83 anni. Pochi giorni prima della sentenza di primo grado, Alessia Pontenani, fino ad allora legale della "Mantide della Brianza", aveva deciso di rimettere l'incarico dopo una discussione con la sua assistita e, per un certo periodo, la 49enne aveva condiviso la cella con Pifferi a San Vittore.

Ascoltata dal pm De Tommasi come testimone, Morandi avrebbe raccontato che Pontenani "invitava Pifferi a simulare in carcere comportamenti e atteggiamenti idonei a far apparire, contrariamente al vero, come una ‘fuori di testa‘", con l'obiettivo di "indurre in errore il perito e la Corte" facendogli credere che fosse "affetta da un ritardo mentale grave". La 49enne avrbebe aggiunto che in più occasioni la 39enne le avrebbe detto "però non possiamo più parlare di niente, devo fare la mongoloide perché ci sono cimici dappertutto". Pifferi, inoltre, avrebbe chiesto alla compagna di cella di procurarle una "velina nera" da indossare in testa durante il processo, dato che Morandi frequentava un laboratorio di sartoria in carcere a San Vittore.

Le 7 persone indagate dalla Procura

La chiusura delle indagini del filone parallelo al caso Pifferi arriva a cinque giorni dall'inizio del processo d'Appello a carico della 39enne, condannata all'ergastolo lo scorso maggio. Sono indagate, per falso, falsa testimonianza e favoreggiamento (a vario titolo e in concorso) sette persone: cinque psicologhe, tra cui alcune in servizio a San Vittore, l'avvocata Pontenani e il consulente da lei nominato Marco Garbarini.

Per il pm De Tommasi, le psicologhe avrebbero "imbeccato" Pifferi, attraverso anche protocolli con "punteggi già inseriti", con lo scopo di farle ottenere una perizia psichiatrica. Secondo l'accusa, sarebbero andate oltre il loro compito, somministrando test "incompatibili con le caratteristiche psichiche effettive della detenuta" e con colloqui "falsamente annotati nel diario clinico". Il consulente di parte, Garbarini, le avrebbe dato "indicazioni" per simulare "disturbi psichici" nel corso delle attività della perizia.