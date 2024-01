Alessia Pifferi, indagate e perquisite le psicologhe del carcere: “L’hanno manipolata” Sono indagate per favoreggiamento e falso ideologico le due psicologhe del carcere di San Vittore che hanno redatto una relazione, effettuando un test sul quoziente intellettivo, su Alessia Pifferi, a processo a Milano per omicidio pluriaggravato. Sono state perquisite stamani dalla polizia penitenziaria. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Sono indagate per favoreggiamento e falso ideologico e sono state perquisite stamani dalla polizia penitenziaria le due psicologhe del carcere di San Vittore che hanno redatto una relazione, effettuando un test sul quoziente intellettivo, su Alessia Pifferi, a processo a Milano per omicidio pluriaggravato per avere lasciato morire di stenti la figlia Diana di 18 mesi, abbandonandola in casa per sei giorni nel luglio del 2022.

Il pm Francesco De Tommasi aveva contestato la relazione basata sui colloqui con le psicologhe di San Vittore: secondo il procuratore avrebbero infatti fornito alla donna "una tesi alternativa difensiva", un possibile vizio di mente, e l'avrebbero di conseguenza "manipolata".

"La signora non ha alcun problema mentale. Ha avuto un atteggiamento scellerato nei confronti della figlia", erano state le parole del pm De Tommasi, che si era scagliato contro la perizia psichiatrica disposta dalla Corte d'Assise su Alessia Pifferi. stenti. Sottolineando inoltre "incontestabile effetto di manipolazione da parte delle psicologhe del carcere, che oggi rende difficile se non impossibile l'accertamento sulle capacità cognitive di Alessia Pifferi".