Narcotizzò e derubò nove uomini, la Mantide della Brianza: "Il Covid mi ha reso una persona molto sola" La Procura Generale ha chiesto di confermare la condanna a oltre 16 anni per Tiziana Morandi, accusata di aver narcotizzato e derubato 9 vittime.

A cura di Ilaria Quattrone

Tiziana Morandi prima dell'arresto

La Procura generale di Milano ha chiesto la conferma della condanna a sedici anni e cinque mesi di reclusione per Tiziana Morandi, la 49enne che è conosciuta con il soprannome della "Mantide della Brianza". La donna è stata condannata in primo grado dal Tribunale di Monza a dicembre 2023 perché accusata di aver raggirato, narcotizzato e rapinato ben nove uomini. Avrebbe conosciuto le sue presunte vittime sui social network, le avrebbe poi incontrate, drogate con benzodiazepine e infine derubate. Le persone avrebbero tra i 27 e gli 83 anni.

All'inizio dell'udienza, la donna ha voluto depositare alcune dichiarazioni spontanee che sono state lette dia giudici. Morandi ha sostenuto che la pandemia da Covid-19, l'avrebbe resa una "persona molto sola" e ci sarebbe tuffata nel mondo dei social "anche per fare dei massaggi e arrotondare dal punto di vista economico". Avrebbe poi aggiunto che alcune persone si sarebbero candidate come "cavie per i miei massaggi, con alcuni ero impaurita, volevo qualcosa di diverso e a ogni mio rifiuto seguiva un invito a uscire da casa mia. Alcuni rifiuti venivano accolti, altri meno".

La Procura ha invece affermato che la donna non avrebbe mostrato alcun "segnale di resipiscenza, nemmeno nelle dichiarazioni di oggi" e nelle parole della 49enne "c'è solo un riferimento al disagio di tutti gli italiani in quel periodo". Nella giornata di oggi, martedì 10 dicembre, potrebbe arrivare il verdetto dei giudici. La difesa della donna ha invece richiesto una perizia psichiatrica lamentando disturbi della personalità in lei.