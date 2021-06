in foto: Alessandro Piombo (Foto Fb)

Si chiamava Alessandro Piombo l'uomo di 32 anni che ha perso la vita nel tragico incidente stradale di mercoledì 2 giugno a Carbonate, in provincia di Como, mentre era a bordo della sua motocicletta. Alessandro viveva a Saronno, in provincia di Varese, ed era padre di due bambini piccoli. La Procura ha disposto l'autopsia sul suo cadavere mentre i carabinieri intervenuti al momento dello schianto stanno lavorando per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente in cui è rimasta coinvolta anche una Toyota Yaris, guidata da una donna di 31 anni di Tradate. Al momento, i test effettuati hanno escluso che quest'ultima avesse assunto droghe o alcol.

La ricostruzione dell'incidente

Secondo quanto ricostruito al momento dai militari, dopo i rilievi sul posto, pare che l'auto della 31enne arrivasse da via Damiano Chiesa, immettendosi sulla strada provinciale varesina in direzione di Tradate, paese di cui Alessandro era originario. L'impatto tra i due mezzi è avvenuto all'incrocio tra le due strade. Alessandro era in sella alla sua moto Enduro e viaggiava lungo la provinciale in direzione di Saronno. Colpito lateralmente dalla Toyota Yaris, il motociclista è stato sbalzato dalla due ruote e ha impattato violentemente sull'asfalto. Inutile l'intervento degli operatori sanitari giunti sul luogo dell'incidente: per lui, purtroppo, non c'è stato nulla da fare. La donna, invece, ha riportato ferite lievi e non è stata mai giudicata in pericolo di vita. Tuttavia, è stata trovata in uno stato di choc per quanto accaduto poco prima. La Procura di Como ha posto sotto sequestro entrambi i mezzi.