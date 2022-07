Genovese, in un video la sua rabbia: i soldi giù dalla finestra e le scarpe scagliate contro la ragazza In onda durante la trasmissione Quarto Grado su Mediaset un video che mostra alcuni momenti di rabbia di Alberto Genovese. I soldi e le scarpe scagliati dalla finestra, il litigio con la diciottenne che ora (insieme a un’altra ragazza) lo accusa di stupro.

È il pomeriggio dell'11 ottobre 2020, intorno alle 16. Sono passate quasi 18 ore da quando una delle ragazze che accusano Alberto Genovese di stupro, una modella al tempo diciottenne, ha varcato per la prima volta la soglia di casa dell'imprenditore. È arrivata lì per una festa, una delle tante serate che il padrone di casa organizza nel proprio attico in centro a Milano – ormai, per questo motivo, famoso negli ambienti altolocati della città come Terrazza Sentimento. Oggi un video, andato in onda durante la trasmissione Quarto Grado su Rete Quattro, mostra cosa è accaduto in quei momenti.

La camera da letto

Le telecamere nascoste riprendono la camera da letto. Sembra sia passato un uragano: vestiti sparpagliati per terra, lenzuola appallottolate in giro per la stanza. Le corde usate per legare la ragazza durante la lunghissima sessione di sesso, a fianco del materasso macchiato e sporco. Accanto ai cuscini, due piattini per la droga: nero per lui, imbiancato di cocaina, e rosa per lei, chetamina per essere più disinvolta.

Alberto Genovese fuori di sé

La ragazza è immobile, avvolta nella coperta come in un sudario. E mentre lei rimane sdraiata, Alberto Genovese le gira intorno. È visibilmente alterato. Afferra la borsetta della diciottenne, prende dei soldi e li getta dalla finestra. Così con gli stivali della donna con cui ha passato le ultime 18 ore: uno lo scaglia fuori con rabbia, l'altro lo butta addosso alla ragazza inerme.

Lei resta ancora ferma, non muove un dito. E quando lo fa è rallentata nei movimenti, barcolla mentre tenta di alzarsi e si dirige carponi verso la finestra. Effetto della droga che l'imprenditore le ha fatto assumere, per stordirla e abusare di lei per un giorno intero, e delle ripetute violenze? E perché Alberto Genovese è fuori di sé, agitato, lancia oggetti e grida?

Una trattativa economica?

La difesa sostiene che si tratti di farneticazioni dettate dalle sostanze. E che la lite tra i due fosse in realtà una semplice trattativa economica: Genovese, convinto che la ragazza fosse una prostituta, stava protestando sul compenso pattuito per la prestazione sessuale. "Lei voleva sempre di più", avrebbe dichiarato. Trattativa sempre negata dalla ragazza, e non confermata dalla perizia fonica effettuata sugli audio della stanza.