Aiuta un amico con alcuni lavori di casa e cade dal balcone a 7 metri d'altezza: morto Claudio Antonioli Claudio Antonioli è morto nella serata del 25 agosto in ospedale a Pavia. Il 70enne di Vigevano è caduto da 7 metri d'altezza mentre aiutava un amico a tinteggiare un muro.

A cura di Enrico Spaccini

(immagine di repertorio)

Un 70enne di Vigevano (in provincia di Pavia) è deceduto la scorsa domenica 25 agosto dopo essere caduto dal secondo piano di un edificio di via Alfieri, vicino all'incrocio con via Pascoli. Il pensionato, Claudio Antonioli, stava aiutando un amico a fare alcuni lavori di manutenzione al suo appartamento quando, per cause ancora non chiare, ha perso l'equilibrio. Il 70enne si trovava in piedi su una scala pieghevole ed è caduto per circa 7 metri. All'impatto al suolo ha battuto la testa ed è andato in coma. Nonostante il trasporto d'urgenza con l'elisoccorso al policlinico San Matteo di Pavia, Antonioli è deceduto poco più di un'ora dopo. La salma è a disposizione dell'autorità giudiziaria che dovrà decidere se disporre l'autopsia, anche se non ci sarebbero dubbi sulla natura accidentale della caduta.

L'incidente è avvenuto intorno alle 17 del 25 agosto. Stando a quanto ricostruito dagli agenti del Commissariato di Vigevano, Antonioli era sul balcone di casa di un amico e lo stava aiutando probabilmente a ritinteggiare la parete. Ad un certo punto, il 70enne ha perso l'equilibrio finendo per cadere con la scala pieghevole che stava utilizzando. Antonioli è finito sull'asfalto dopo essere precipitato per almeno 7 metri.

La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) ha inviato sul posto con la massima urgenza il personale medico del 118 con un'ambulanza della Croce Rossa di Vigevano e ha fatto arrivare da Milano l'elisoccorso, atterrato poche centinaia di metri più in là in uno spazio vicino al supermercato Lidl di corso Milano. I medici hanno prestato le prime cure ad Antonioli: non era cosciente e presentava gravissimi traumi anche al cranio. I sanitari lo hanno intubato, rianimato a lungo e caricato sull'elisoccorso che lo ha trasportato al San Matteo di Pavia. Nonostante i tentativi dei medici, il 70enne è morto poco più di un'ora dopo il suo arrivo in ospedale.