video suggerito

Precipita in un dirupo durante una gita in montagna con la sua famiglia: muore Enrico Albertini Un uomo, 69enne, nato a Milano e residente a Monticello Brianza è precipitato per diversi metri mentre si trovava a Bocca di Valle, sul versante chietino della Maiella. La vittima è Enrico Albertini. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

289 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto di repertorio

Altro incidente in montagna nel primo pomeriggio di oggi mercoledì 14 agosto. Un uomo, 69enne, nato a Milano e residente a Monticello Brianza è precipitato per diversi metri mentre si trovava a Bocca di Valle, sul versante chietino della Maiella. Nonostante la tempestiva chiamata al 112 i sanitari, una volta raggiunto il corpo, non hanno potuto far altro che accertare il decesso. Ad assistere alla caduta purtroppo c'erano anche i suoi famigliari. Anche i loro tentativi sono apparsi vani. Tra le ipotesi quella che il 69enne prima della caduta abbia avuto un malore improvviso. La vittima è Enrico Albertini. Ora i carabinieri sono al lavoro per fare tutte le verifiche del caso.