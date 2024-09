video suggerito

Chi era Antonio Angelini, morto in un incidente col parapendio Un uomo di 46 anni è precipitato con il parapendio sulle pendici del Corno Birone, a monte di Valmadrera, in provincia di Lecco. La vittima si chiamava Antonio Angelini.

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di martedì 3 settembre un uomo di 46 anni è precipitato con il parapendio sulle pendici del Corno Birone, a monte di Valmadrera, in provincia di Lecco. La vittima si chiamava Antonio Angelini: era originario di San Fermo della Battaglia (Como) ed era sposato. Martedì è decollato con la sua vela dal Cornizzolo.

La dinamica è ancora in fase di ricostruzione. Per il momento, però, non sembrerebbero risultare anomalie nell'attrezzatura né responsabilità da parte di terzi. Dopo aver ricomposto la salma, questa è stata consegnata alla moglie e ai familiari. Non è stato ritenuto necessario svolgere ulteriori accertamenti. Nella giornata di domani, venerdì 6 settembre, si svolgerà il funerale.

Il 46enne volava ormai da diversi anni e conosceva anche bene la zona. Si lanciava spesso sia dal Cornizzolo che da altri punti del Triangolo Lariano. Proprio martedì era partito con altri due amici. Si sarebbero dovuti ritrovare e atterrare a Suello, ma qualcosa è andato storto. Non vedendolo arrivare e non rispondendo al telefono, gli amici hanno deciso di contattare i soccorsi.

Sul posto è arrivato il soccorso alpino che insieme ai vigili del fuoco ha perlustrato per diverse ore l'area. Dopo diverso tempo, sono riusciti a trovare il corpo di Antonio avvolto nella vela del parapendio. Potrebbe essere plausibile che abbia impattato contro una parte di roccia.