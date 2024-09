video suggerito

Base jumper si lancia dal Forcellino, ma la tuta alare non si apre e precipita: morto 33enne È stato trovato senza vita il 33enne che nella mattinata del 10 settembre si è lanciato con la tuta alare dalla zona del Forcellino ai Piani Resinelli (Lecco). L’uomo avrebbe perso quota e sarebbe precipitato in un dirupo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

È stato ritrovato il 33enne che, nella mattinata di oggi martedì 10 settembre, si era lanciato con una tuta alare dalla parete del Forcellino ai Piani Resinelli nel territorio comunale di Abbadia Lariana (in provincia di Lecco). Stando a quanto appreso, durante il volo avrebbe perso quota e sarebbe precipitato in un dirupo. Il corpo senza vita del giovane è stato rinvenuto nelle aree boschive sottostanti alla zona del lancio. L'ipotesi più probabile è che la vela non si sia aperta nel modo corretto, facendolo precipitare nel vuoto.

La chiamata al numero unico per le emergenze è arrivata poco dopo le 12 e l'Agenzia regionale emergenza urgenza ha fatto decollare l'eliambulanza da Como. Il velivolo, uscito in codice rosso, sta sorvolando la vetta a circa 1.300 metri di quota e sopra sopra la località Pradello. Una squadra del Soccorso alpino della XIX delegazione Lariana è stata allertata, così come i carabinieri e i vigili del fuoco.

Il corpo del 33enne è stato trovato senza vita non lontano dal punto di lancio intorno alle 13:12, dopo pochi minuti di ricerca. Al momento, l'ipotesi più accreditata è quella dell'incidente. Pare, infatti, che la tuta alare non si sia aperta come avrebbe dovuto, facendo precipitare il giovane tra i boschi sottostanti.