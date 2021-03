Schianto tra due camion questa mattina verso le 7.30 di oggi martedì 9 marzo sull'autostrada A4 a tre chilometri dal casello di Agrate Brianza, in direzione Milano. L'incidente è costato la vita a un camionista di 43 anni. Stando alle prime informazioni il camion su cui viaggiava la vittima, per motivi ancora da accertare, ha tamponato l'altro mezzo pesante che viaggiava davanti a lui. Inutili i tentativi di evitarlo, lo schianto è stato violentissimo. Una volta sul posto i soccorritori hanno trovato la cabina del camion completamente accartocciata: per l'uomo avvolto nelle lamiere non c'è stato nulla da fare.

La vittima è morta sul colpo

Allertati i soccorsi, sul posto sono intervenuti i paramedici e i medici del 118 con un'ambulanza e un elicottero, atterrato in un parcheggio di una ditta vicina senza però ripartire con la vittima. Per l'uomo, nonostante la rapidità dell'arrivo anche dei vigili del fuoco, non c'è stato nulla da fare: stando alle prime informazioni sarebbe morto sul colpo. Non è invece in pericolo di vita l'altro autista del camion tamponato. Soccorso, è stato medicato per alcune ferite lievi. Per lui, un uomo di 55 anni, solo un grande spavento.

La polizia al lavoro per ricostruire la dinamica dell'accaduto

Subito dopo lo schianto gli agenti della polizia stradale di Novate hanno preso i primi rilievi sul posto e avviato le indagini per ricostruire con esattezza quanto accaduto. Resta infatti ancora da capire la causa dell'incidente: la vittima può aver tamponato il camion davanti dopo una distrazione o per un malore. Intanto i due mezzi pochi minuti dopo sono stati portati via e la circolazione del traffico si sta poco a poco riprendendo.