Aggressione in strada nel Milanese, ferita una bimba di 8 anni: indagini in corso

Un terribile episodio si è verificato nella serata di ieri, lunedì 4 agosto 2025, quando a Cinisello Balsamo, un comune dell'hinterland di Milano, cinque persone sarebbero rimaste coinvolte in un'aggressione. Tra loro c'era una bimba di soli otto anni, che ha riportato ferite. Le forze dell'ordine stanno indagando per cercare di capire cosa possa essere successo e ovviamente trovare i responsabili dell'accaduto.

Per il momento sappiamo solo che l'aggressione si è verificata in via Monte Santo poco dopo le 22. Cinque persone hanno riportato alcune ferite: la bimba di otto anni, come già detto, e quattro uomini di 19, 21, 35 e 66 anni. Non è chiaro se siano tutti imparentati fra loro, se siano vittime dell'aggressione o se siano i responsabili. In ogni caso, nessuno di loro avrebbe riportato gravi traumi. Sono stati presi in carico dagli operatori sanitari del 118, inviati dalla centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu), che li hanno portati al San Raffaele e al San Gerardo di Monza.

Nel frattempo gli agenti del commissariato di Cinisello Balsamo hanno svolto i rilievi necessari a ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto e soprattutto risalire al volto di chi ha scatenato l'aggressione. Non è stato ancora diffuso il particolare di una possibile acquisizione di immagini registrate da telecamere di sorveglianza, che potrebbero sicuramente fornire un quadro più preciso dell'intera vicenda.