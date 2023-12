Aggredito sull’autobus da un gruppo di bulli: grave un 15enne, è in prognosi riservata Un ragazzino di 15 anni è stato colpito alla nuca con un oggetto pesante da un gruppo di bulli: è successo a Brescia. Il ragazzo è stato ricoverato in terapia intensiva.

A cura di Ilaria Quattrone

La scorsa settimana un ragazzino di 15 anni è stato aggredito da un gruppo di bulli. Il giovane è ricoverato in gravi condizioni: la sua prognosi resta riservata, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita. Sulla base di quanto ricostruito fino a questo momento, i coetanei lo hanno colpito alle spalle e usando un oggetto pesante.

Il ragazzo colpito alla nuca con un oggetto pesante

Il quindicenne stava rientrando a casa. Era appena sceso da un bus e ne stava prendendo un altro. A quel punto è stato aggredito. Lo hanno colpito alla nuca: l'adolescente è caduto e ha battuto la testa contro un paletto perdendo i sensi. Qualcuno ha chiamato i medici e i paramedici del 118 che lo hanno trasferito in codice rosso al pronto soccorso.

È ricoverato in prognosi riservata agli Spedali Civili di Brescia

Da quel momento, il minorenne è ricoverato in prognosi riservata agli Spedali Civili di Brescia: ha, infatti, un grave trauma cranico con un importante ematoma. Al momento, infatti, non riesce nemmeno a comunicare. Nelle ultime ore è stato trasferito nel reparto di Neurologia dopo aver trascorso sette giorni in quello di terapia intensiva.

Per il momento non si hanno notizie sui presunti aggressori: sul caso stanno indagando gli agenti della polizia locale, coordinati dalla Procura. Per il momento, infatti, non è stato dato ancora un volto ai coetanei. Gli investigatori stanno cercando di capire quanti erano e soprattutto chi di loro ha colpito la vittima.