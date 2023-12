Perde il controllo del monopattino e si schianta contro le auto parcheggiate: gravissimo 36enne Un 36enne è ricoverato in condizioni delicate e prognosi riservata al San Carlo di Milano dopo un incidente con il monopattino. Nella serata del 7 dicembre avrebbe perso il controllo del mezzo schiantandosi contro due auto parcheggiate in via Trivulzio.

Un 36enne è rimasto gravemente ferito in seguito a un incidente con il monopattino. Stando a una prima ricostruzione, l'uomo avrebbe perso il controllo del mezzo (per cause ancora da chiarire) mentre percorreva via Trivulzio a Milano intorno alle 23 di ieri sera, giovedì 7 dicembre, finendo per schiantarsi contro alcune auto parcheggiate. Trasferito d'urgenza all'ospedale San Carlo, le sue condizioni sono delicate.

Il 36enne ha perso il controllo del monopattino schiantandosi contro le auto parcheggiate

Gli agenti della polizia locale di Milano hanno eseguito i rilievi sul luogo dell'incidente per determinare la dinamica di quanto accaduto, ma gli accertamenti sono ancora in corso. Da quanto è emerso finora, il 36enne avrebbe fatto tutto da solo. Non è ancora chiaro il motivo, ma mentre l'uomo percorreva via Trivulzio, in zona De Angeli, avrebbe perso il controllo del monopattino sul quale si trovava.

L'intervento dell'Agenzia regionale emergenza urgenza è scattato intorno alle 23 della sera di Sant'Ambrogio, 7 dicembre, e quando i sanitari sono arrivati sul posto hanno trovato il 36enne disteso sull'asfalto in condizioni apparse subito gravi. L'uomo, infatti, si era appena schiantato contro due auto parcheggiate, pare, regolarmente su un lato della carreggiata.

Le condizioni del ferito

Gli operatori del 118 hanno prestato le prime cure al 36enne e hanno provveduto a stabilizzarlo. Arrivati con un'ambulanza e un'automedica in codice rosso, lo hanno traferito con la massima urgenza al pronto soccorso dell'ospedale San Carlo di Milano. La prognosi è ancora riservata, ma le sue condizioni sarebbero delicate.