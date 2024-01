Perde il controllo dell’auto e si schianta in superstrada: grave un uomo Un uomo di 46 anni era alla guida della sua auto quando ha perso il controllo della sua auto ed è andato a schiantarsi: l’incidente tra Lissone e Desio, in provincia di Monza e Brianza. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Giorgia Venturini

Notte di paura per un 46enne la scorsa notte lungo la Strada statale 36 del lago di Como e dello Spluga. Stando a una prima ricostruzione dei fatti l'uomo era alla guida della sua auto quando nel tratto tra Lissone ovest-Desio Sud ha perso il controllo della sua auto ed è andato a schiantarsi. La causa dell'incidente è ancora da chiarire. Al momento si sa che l'allarme al 112 è stato lanciato verso le 3.30.

Sul posto si sono precipitati i sanitari del 118 arrivati sul posto con un'ambulanza e un'automedica in codice rosso. In poco tempo sono arrivati anche gli agenti della Polstrada e i vigili del fuoco di Monza. Dopo essere stato medicato sul posto il 46enne è stato portato in ospedale a Desio: fortunatamente non è in gravi condizioni, è arrivato in ospedale in codice giallo. Ora gli agenti della polizia locale sono al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica: non risulterebbero però altre auto coinvolte.