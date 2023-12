L’amico perde il controllo dell’auto e si schianta contro una parete: grave un 19enne Un 19enne è ricoverato con prognosi riservata all’ospedale Manzoni di Lecco. Si trovava nell’auto guidata da un suo amico quando si sono schiantati contro una parete a Dervio (Lecco) a causa dell’asfalto bagnato.

Un 19enne è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto sabato notte, 9 dicembre, lungo la provinciale 72 all'altezza del territorio comunale di Dervio. Il ragazzo, residente a Bellano (in provincia di Lecco), viaggiava a bordo di un'auto guidata da un suo amico poco più grande di lui quando, forse per l'asfalto bagnato, si è schiantato contro una parete. Soccorso dai sanitari, il 19enne è stato trasportato all'ospedale Manzoni in condizioni critiche ed è ancora ricoverato in prognosi riservata.

La dinamica dell'incidente è ancora al vaglio dei carabinieri. Da una prima ricostruzione, pare che il 23enne alla guida dell'auto abbia perso il controllo del mezzo, intorno alle 23:30, probabilmente a causa della pioggia che ha reso l'asfalto viscido. La vettura è, così, finita contro la parete rocciosa che delimita il tratto della provinciale 72.

Il 19enne si trovava seduto sul sedile del passeggero e ha avuto la peggio. All'arrivo dei volontari del Soccorso bellanese, i primi a intervenire, il ragazzo si trovava bloccato tra le lamiere dell'abitacolo. I vigili del fuoco del distaccamento di Bellano hanno provveduto a disincastrarlo, mentre i sanitari dell'automedica e dell’autoinfermieristica inviati dalla centrale operativa del Servizio di emergenza e urgenza sanitaria regionale lo hanno trasportato, una volta stabilizzato, all'ospedale Manzoni di Lecco.

Dopo gli accertamenti medici, è emerso che il 19enne ha riportato traumi polmonari e al torace. Le sue condizioni sono considerate critiche ed è tuttora ricoverato in prognosi riservata. Il 23enne alla guida dell'auto, invece, sembra non aver riportato particolari ferite.