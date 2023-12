Ragazzo autistico accerchiato da un gruppo di ragazzini: lo hanno aggredito per rubargli il pranzo Un ragazzino autistico è stato aggredito da una banda di bulli: gli hanno infatti rubato il pranzo. L’episodio si è verificato a Concorezzo.

Nella giornata di sabato 25 novembre un ragazzino è stato aggredito da un gruppo di giovani. È successo a Concorezzo, comune che si trova nella provincia di Monza e Brianza. Alessandro è un ragazzo nello spettro autistico. L'episodio di sabato scorso è stato raccontato dal quotidiano MbNews.

L'aggressione

Il giovane è molto conosciuto nel suo paese. Ogni giorno, infatti, gira per la cittadina e in provincia in sella alla sua bicicletta. Sabato scorso, però, le cose sono andate diversamente. Sul percorso, infatti, è stato fermato da un gruppo di bulli. I ragazzini lo hanno aggredito e gli hanno rubato il suo pasto, che aveva acquisto da Mc Donald's.

Alessandro è riuscito a scappare e tornare a casa. Al papà ha però raccontato quello di cui era stato protagonista. La prima frase che pronuncia è: "Ma non potevano comprarselo? Questi mocciosi!". Il padre ha deciso di denunciare l'accaduto condividendo la storia sulla sua pagina Facebook.

Il racconto del padre

L'uomo ha raccontato che il figlio è tornato a casa visibilmente scosso: "Lui non capisce che si tratta di bullismo perpetrato da ragazzi senza esperienza o educazione su temi di diversità, inclusione o semplicemente educazione all'amore". Il padre ha spiegato come il figlio abbia compiuto passi da gigante per poter ottenere la sua indipendenza "per poi doverla perdere per mano di questi bulletti".

Il genitore ha poi voluto lanciare un appello alla comunità chiedendo a chi dovesse trovarsi di fronte a una situazione simile di non ignorare cosa sta accadendo: "Vi chiedo di non voltare lo sguardo dall’altra parte. Ringrazio di cuore”.