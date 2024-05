Ragazzina di 17 anni aggredita in ascensore: arrestato un uomo per tentata violenza sessuale

video suggerito

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di martedì 7 maggio a Corbetta (Milano) una ragazzina di 17 anni è stata aggredita da uno sconosciuto all'interno di un condominio. L'adolescente è riuscita a scappare e chiamare aiuto. I carabinieri hanno arrestato l'uomo.

Stando a quanto ricostruito fino a questo momento dagli inquirenti, poco dopo l'ora di pranzo il giovane era in sella alla sua bicicletta e ha notato la vittima per strada. L'ha seguita fin dentro il palazzo e ha provato a violentarla nell'ascensore. La giovane è riuscita a opporsi e a far scappare il suo aggressore. Ha poi chiamato le forze dell'ordine.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri. I militari hanno raccolto la sua denuncia e la descrizione del responsabile. Si sono messi subito a lavoro per individuarlo. Lo hanno trovato poco dopo e lo hanno fermato. Lo hanno portato in caserma per tutti gli accertamenti del caso: è stato arrestato e adesso dovrà rispondere dell'accusa di tentata violenza sessuale. Fortunatamente per la vittima non è stato necessario alcun trasferimento in ospedale.

Sull'episodio è intervenuto anche il sindaco di Corbetta Marco Ballarini: "Siamo sicuramente tutti al fianco della nostra concittadina in questo momento difficile", ha scritto il primo cittadino in un post di social. "A lei e alla sua famiglia va tutta la mia più ferma e assoluta vicinanza".