video suggerito

Aggrediscono e rapinano l’amico, interviene per aiutarlo: accoltellato un 22enne a Milano Questa mattina, sabato 22 febbraio, un 22enne è stato accoltellato da un gruppo di ragazzi mentre tentava di aiutare l’amico, vittima di una rapina, in viale Romagna, a Milano. Il ragazzo è stato portato in ospedale. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Giulia Ghirardi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Alle prime ora di questa mattina, sabato 22 febbraio, un 22enne è stato accoltellato da un gruppo di ragazzi mentre tentava di aiutare l'amico, vittima di una rapina, in viale Romagna, a Milano. Il ragazzo è stato portato in ospedale in codice giallo.

Secondo le prime ricostruzioni, i fatti risalirebbero a poco prima delle ore 6:00 di questa mattina, quando il giovane 22enne, cittadino spagnolo, si trovata in viale Romagna con degli amici. Lì un suo coetaneo sarebbe stato avvicinato e minacciato da un gruppo, composto da almeno tre ragazzi, che gli avrebbero strappato la collana d'oro, riuscendo però a sottrarre soltanto il ciondolo. Il 22enne sarebbe quindi intervenuto in soccorso dell'amico e, nel tentativo di allontanare gli aggressori, sarebbe stato raggiunto da un fendente da arma da taglio sul fianco sinistro. Al momento non si sa se si tratti di un coltello o di un altro oggetto tagliente perché l'arma è stata portata via dai fuggitivi.

Sul posto dell'aggressione, all'altezza del numero civico 41 di viale Romagna, sono intervenuti una volante della polizia e gli operatori sanitari del 118, che avrebbero deciso di trasportare il 22enne in codice giallo all'ospedale Fatebenefratelli. Una volta in ospedale, i medici avrebbero quindi suturato la ferita del ragazzo che a breve sarà dimesso.

Leggi anche Come sta il 19enne accoltellato per una rapina all’esterno di un centro commerciale a Milano

In seguito, gli agenti hanno confermato che l'episodio è iniziato e terminato in strada, alle ore 5:40. La Polizia di Stato sta ora indagando per tentata rapina ed è all'opera per ricostruire l'esatta dinamica dell'aggressione e identificare gli aggressori.