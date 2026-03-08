Aggrediscono 3 rider a Milano e accoltellano un 30enne a una spalla: “Senza motivo, non era una rapina”

Tre rider sono stati aggrediti la sera di venerdì scorso, 6 marzo, in corso Lodi a Milano da un gruppo di ragazzi mentre aspettavano gli ordini da consegnare all'esterno di un McDonald's. Uno dei fattorini, in particolare, è stato accoltellato a una spalla ed è finito al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda in codice rosso. La ferita si è rivelata poi meno grave del previsto e il 30enne ha potuto raccontate agli agenti della Questura cos'era accaduto. Stando a quanto emerso finora, pare che i giovani non avessero alcun motivo di aggredire i rider e non li avrebbero nemmeno rapinato, l'ipotesi dunque è che lo abbiano fatto "solo per piacere di aggredire persone indifese".

La chiamata al numero unico per le emergenze 112 era partita alle 22:30 del 6 marzo dal McDonald's di corso Lodi, nei pressi del quartiere Corvetto nella periferia sud di Milano. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) ha inviato sul posto i sanitari per soccorrere un 30enne che presentava uno squarcio all'altezza della scapola sinistra e occhi arrossati. Il giovane, un rider di origine pakistana e incensurato, ha raccontato agli agenti della Volante dell'Ufficio prevenzione generale della Questura di essere stato aggredito da tre ragazzi vestiti di nero e con i volti travisati dai cappucci e uno con un cappellino.

Il 30enne e due suoi colleghi hanno spiegato che i tre si sarebbero avvicinati mentre aspettavano un ordine fuori dal fast food. Uno avrebbe sputato contro uno dei fattorini, mentre un altro avrebbe tirato fuori una bomboletta spray, probabilmente con una sostanza urticante, azionandola contro il 30enne e un altro lo avrebbe accoltellato a una spalla.

Il 30enne ferito è stato poi trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda di Milano, dove gli è stata medicata la ferita che si è rivelata più superficiale del previsto. Intanto, gli investigatori della Questura hanno acquisito le immagini registrate dalle telecamere interne ed esterne del fast food, nella speranza di poter dare un nome agli aggressori. In base a quanto emerso finora, pare che vittime e aggressori non si conoscessero prima di venerdì e che l'accoltellamento non fosse a scopo di rapina.