Aggredisce e rapina un macchinista alla Stazione Centrale di Milano: arrestato un 21enne Ieri mattina un 21enne è stato arrestato dopo aver aggredito e rapinato un macchinista alla stazione Centrale di Milano. Prima di essere fermato, il ragazzo ha seguito il 61enne e gli ha rubato due telefoni e lo zaino, poi restituiti al legittimo proprietario.

Ieri mattina un ragazzo di 21 anni è stato arrestato per aver aggredito e rapinato un macchinista dei treni che si trovava vicino alla stazione Centrale di Milano, in via Fabio Filzi. Dopo la denuncia del ferroviere, la Polizia è intervenuta sul posto e ha identificato il 21enne. Dopo aver riconsegnato la refurtiva al legittimo proprietario, gli agenti hanno arrestato il ragazzo e l'hanno portato al carcere di San Vittore a Milano.

L'episodio risale alla mattina di ieri, mercoledì 7 maggio. Intorno alle 5:00 del mattino il ferroviere, un 61enne con mansione di macchinista, è stato avvicinato dal 21enne mentre si trovava vicino alla stazione. Il ragazzo ha cominciato a chiedere insistentemente all'uomo di consegnargli il telefono e poi lo ha aggredito strattonandolo e spintonandolo. Il rapinatore è riuscito così a rubargli il cellulare aziendale e uno zaino contenente materiali relativi al lavoro. A quel punto il macchinista ha cercato di rifugiarsi all'interno di un autobus, ma il 21enne lo ha seguito ed è riuscito a rubargli anche un altro telefono.

Il ferroviere ha quindi chiesto aiuto alle forze dell'ordine e gli agenti della Polizia Ferroviaria in servizio presso la stazione Centrale, mobilitati dalla Centrale Operativa, sono intervenuti in aiuto al 61enne. Arrivati sul posto, gli agenti hanno identificato e bloccato il ragazzo, da cui si sono fatti riconsegnare la refurtiva, dal valore di circa mille euro, che è stata restituita al legittimo proprietario. Dopo l’udienza con rito direttissimo, il 21enne è stato accompagnato presso il carcere di San Vittore.