Affitta un bilocale a Milano per 6mila euro ma l’appartamento non è suo, due truffati in poche ore Il 62enne si fa chiamare ‘Rocco’, ma il suo vero nome sarebbe Silvio. Prima affitta un appartamento su Airbnb, poi lo affitta come se fosse suo. A suo carico ci sarebbero numerose denunce per truffa in diverse Procure.

Un 62enne di Torino sarebbe riuscito ad affittare appartamenti non suoi in diverse zone d'Italia. Silvio, che dalle vittime delle sue truffe si fa chiamare ‘Rocco', ha infatti collezionato denunce in varie Procure, anche lombarde. In una di queste, commesse in viale Certosa nella zona nord di Milano, è riuscito a farsi consegnare da due persone diverse un totale di quasi 6mila euro in contanti con la promessa di un bilocale che non gli è mai appartenuto.

Il metodo usato per le truffe

Il metodo usato da ‘Rocco' sarebbe sempre lo stesso. Nel caso di viale Certosa, ha affittato il bilocale sotto falso nome per un paio di giorni da un privato tramite la piattaforma Airbnb. Una volta in possesso delle chiavi dell'appartamento, ha tappezzato il quartiere con cartelli ‘Affittasi'. Nel giro di poche ore, ha ricevuto due chiamate da clienti interessati con cui ha fissato un appuntamento per lo stesso giorno in due orari diversi.

Al giorno stabilito, mostra le stanze dell'appartamento. Piace subito, al punto che versano una caparra di tre mensilità più l'affitto di un mese anticipato, tutto dietro ricevuta per un totale pari a 2.800 euro (a testa). Quando, però, il giorno successivo i due provano a prendere possesso del nuovo bilocale, scoprono la truffa.

Le denunce a carico di ‘Rocco'

La polizia, una volta ricevuta la denuncia, verifica che il documento con cui ‘Rocco' si è registrato ad Airbnb risulta appartenuto a una persona scomparsa anni fa. Quel distinto signore sulla sessantina con lo stesso metodo avrebbe messo in piedi lo scorso novembre a Rho, in via Meda, una truffa identica e così avrebbe fatto in numerosi altri casi.

Dalle indagini è emerso che il suo vero nome è Silvio e che a suo carico pendono varie altre denunce in altrettante Procure d'Italia.