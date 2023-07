Aereo colpito da una forte grandinata dopo il decollo da Milano: costretto a un atterraggio d’emergenza Un aereo, decollato da Milano Malpensa e diretto a New York, mentre stava prendendo quota è stato colpito da una violenta grandinata: è stato costretto a un atterraggio d’emergenza a Roma.

A cura di Giorgia Venturini

Un aero decollato dall'aeroporto di Malpensa oggi lunedì 24 luglio è stato costretto a un atterraggio d'emergenza. Subito dopo aver lasciato la pista e già in volo infatti ha dovuto fare i conti con una forte grandinata che ha danneggiato seriamente la parte anteriore del velivolo e le ali. Tutto mentre stava salendo in quota.

Subito è stato dichiarata l'emergenza: poco dopo l'aereo, si tratterebbe del volo DL185 diretto a New York, è riuscito ad atterrare a Roma Fiumicino. Al momento non sembrerebbe che tra i passeggeri ci siano dei feriti a causa delle forti turbolenze. Tanto ovviamente lo spavento. I piloti hanno fortunatamente capito che la grandine avevano danneggiato vari componenti del velivolo. Con lucidità hanno subito chiesto l'atterraggio di emergenza a Roma.

Incidenti e disagi per il maltempo

L'aero sarebbe decollato quando in Lombardia si è abbattuto l'ennesimo temporale che ha causato non pochi danni sulla regione. Il fatto più grave è accaduto a Lissone, in provincia di Monza e Brianza: qui un albero si è spezzato per il forte vento ed è caduto addosso a una donna di 58 anni schiacciandola. Quando sono intervenuti i soccorsi per lei purtroppo non c'è stato più nulla da fare: i sanitari intervenuti sul posto non hanno potuto far altro che accertare il decesso. La donna si stava incamminando a piedi verso il luogo di lavoro.