Adescava minorenni sotto il profilo di “Cattivissima Giulia”: confermati 19 anni di carcere

Confermata in appello la condanna a 19 anni di carcere per il 50enne di Codogno (Lodi) che adescava le sue vittime sotto il falso profilo di “Cattivissima Giulia” e le costringeva ad atti sessuali. L’uomo era stato arrestato nel 2019 dopo che per tre anni aveva abusato di tre minorenni. Quella di oggi è la più alta sentenza in Italia per questi reati.