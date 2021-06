Un'altra condanna, la seconda, per il finto ginecologo brianzolo di 50 anni che, spacciandosi per medico specialista, avrebbe abusato di alcune ragazzine. L'uomo, che di professione in realtà faceva l'ingegnere, è stato condannato a 9 anni e 2 mesi di carcere per violenza sessuale, adescamento e pornografia minorile. La condanna è stata decisa dal giudice per l'udienza preliminare di Milano Manuela Accurso Tagano al termine del processo con rito abbreviato: il pubblico ministero Francesca Gentilini aveva chiesto per l'uomo una condanna a 10 anni di reclusione. La difesa dell'ingegnere, assistito dall'avvocato Enrico Arena, ha già annunciato ricorso in appello: lo depositerà quando si conosceranno le motivazioni della sentenza, che saranno rese note entro 15 giorni.

Il finto ginecologo è un padre di famiglia brianzolo

L'ingegnere, un padre di famiglia residente in Brianza, ha già sulle spalle un'altra condanna in appello per un altro filone della stessa inchiesta: deve infatti scontare 5 e anni e 8 mesi per aver abusato sessualmente di due ragazzine minorenni, una 15enne e una 17enne, accuse che avevano portato al suo arresto nel 2019. Il processo arrivato a sentenza di primo grado oggi riguarda invece altri episodi che sarebbero avvenuti tra l'aprile 2014 e il febbraio del 2019: stando a quanto ricostruito dagli inquirenti, l'uomo operava sui social network creando profili falsi grazie ai quali adescava le sue vittime. Spacciandosi per una ragazzina minorenne avrebbe convinto altre coetanee – 11 in totale le vittime, cinque delle quali si sono costituite parte civile – ad affidarsi al fantomatico ginecologo dello "Studio Berti" anche per temi delicati come la contraccezione. Quando le ragazze cadevano nella sua rete l'uomo si palesava come il ginecologo Alberto, 25enne single e in cerca di una relazione seria: invitava le ragazze a casa sua, dove sarebbero poi avvenuti gli abusi. Oltre alla pena detentiva il finto ginecologo è stato anche condannato al pagamento di una multa di 29mila euro.