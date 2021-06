Violenze sessuali sulle allieve minorenni durante le lezioni di piano: condannato maestro 53enne

Un maestro di pianoforte 53enne è stato condannato in primo grado a 4 anni di carcere per violenza sessuale nei confronti di due allieve minorenni e atti sessuali ai danni di un’altra ragazzina, anche lei minore. Una delle presunte vittime, all’epoca dei fatti 16enne, ha raccontato di aver fatto sesso con lui sul letto del prete: le violenze sarebbero infatti avvenute in una sala dell’oratorio di Bareggio (Milano) che il maestro usava per dare lezioni di musica ai suoi allievi. L’uomo si è sempre proclamato innocente.