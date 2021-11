Addio a Simone Fratto, il 25enne morto nell’incidente a Seregno: era un giovane papà Si chiama Simone Fratto, il 25enne che ha perso la vita in un incidente stradale a Seregno mentre era in sella alla sua moto: lascia la compagna e il piccolo Eitan.

Si svolgeranno oggi 23 novembre nella chiesa di Barlassina, in provincia di Monza e Brianza, i funerali di Simone Fatto, il 25enne che ha perso la vita in un incidente in moto a Seregno lo scorso 16 novembre. Qui il ragazzo si è scontrato contro un autocarro in via Edison a Seregno, in provincia di Monza e Brianza. L'impatto è stato violentissimo: subito i sanitari sono intervenuti in codice rosso. Medici e paramedici hanno cercato di stabilizzare il giovane sul posto prima del trasferimento in ospedale. Le sue condizioni sono apparse fin sa subito disperate, poi Simone purtroppo è morto dopo ore in ospedale.

Lascia la compagna e il figlio Ethan

La polizia subito dopo si è messa al lavoro per accertare eventuali responsabilità: al momento secondo la dinamica dei fatti il conducente dell'autocarro non avrebbe colte. Non sarebbe riuscito a frenare in tempo per evitare l'impatto con la moto: il 25enne avrebbe saltato uno stop. Nonostante la velocità moderata con cui viaggiava però non è stato sufficiente a evitare il tragico impatto. Il 25enne avrebbe proseguito dritto senza notare che era imposta la svolta obbligata a destra. Poi la corsa disperata in ospedale quando era già in coma e il decesso qualche ora dopo. La tragedia ha sconvolto Seveso, paese sempre in Brianza, dove abitava Simone: lascia la compagna Jenny, il figlio Ethan, la mamma Nadia, il papà Pino, il fratello Daniele e i suoceri Nicola e Nuccia. Tanti i messaggi di cordoglio sulla sua pagina Facebook. Un suo amico scrive: "Amico mio riposa in pace sei stato più di un amico sei stato un fratello ma uno di quelli belli su cui potevo dirti tutto e tu non dicevi nulla perché eri come me un ragazzo dolce e simpatico! Ti voglio bene vai in cielo sereno e porta il tuo cuore e la simpatia!".