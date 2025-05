Accoltellato un uomo a Como, è grave: l’aggressione avvenuta dopo una lite in strada

video suggerito

(immagine di repertorio)

Un uomo di 33 anni, cittadino straniero di cui ancora non si conoscono le generalità, è stato ferito da una coltellata al culmine di una lite avvenuta ieri sera sabato 3 maggio intorno alle 21 per strada a Lurago Marinone, in provincia di Como.

Sul posto, nelle vicinanze del centro del paese, sono intervenuti tempestivamente i soccorritori della Croce Rossa di Lomazzo con un'automedica. Trasportato in codice rosso all'ospedale Sant'Anna dai sanitari del 118, l'uomo è stato quindi sottoposto a un intervento chirurgico d'urgenza per ridurre la profonda lesione riportata. La prognosi, al momento, è riservata: le sue condizioni restano ancora gravi.

Sull'episodio di via Litta Rusca a Lurago Marinone i carabinieri della compagnia di Cantù indagano ora per chiarire la dinamica dell'accaduto e identificare eventuali responsabili. Al momento, non sono stati forniti ulteriori dettagli sull'identità dell'aggressore, o sul movente dell'attacco per ora inspiegabile.